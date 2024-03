Perché Sporting-Atalanta di Europa League si gioca mercoledì?

CalcioWeb

Non solo la Champions League, si giocano anche le partite di Europa e Conference League. E’ alta l’attesa per la partita dell’Atalanta contro lo Sporting Lisbona, valida per l’andata degli ottavi di finale. La squadra di Gasperini non sta attraversando un periodo entusiasmante in campionato.

L’Atalanta è reduce dalla sconfitta contro il Bologna nello scontro Champions League e in generale le ultime prestazioni non sono state entusiasmanti (sconfitta contro l’Inter e pareggio contro il Milan).

Anticipata Sporting-Atalanta

Sporting-Atalanta, valida per l’andata degli ottavi di Europa League, si giocherà mercoledì 6 marzo alle 18:45. Il motivo? Nella giornata di giovedì è in programma anche la partita del Benfica. I biancorossi giocano sempre a Lisbona e lo stadio sorge a pochi passi da quello dei biancoverdi. Inevitabile, dunque, l’anticipo della gara dello Sporting a mercoledì.