Pronostici Champions League, gli ottavi: tanti gol in Bayern-Lazio?

Si torna in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sono in arrivo i primi verdetti per il passaggio del turno ai quarti di finale ed è il momento anche dei pronostici. Nelle prime due gare di fronte Bayern Monaco-Lazio e Real Sociedad-Psg. Grande occasione per la squadra di Maurizio Sarri, chiamata a gestire il vantaggio dell’andata (1-0) contro un avversario in grave crisi. Più semplice il compito del Psg sul campo della Real Sociedad dopo il 2-0 dell’andata.

Già indirizzato il passaggio del turno a favore del Manchester City contro il Copenhagen (1-3 il risultato dell’andata). A chiudere la prima fase Real Madrid-Lipsia con gli spagnoli vicinissimi alla qualificazione dopo lo 0-1 dell’andata. Ecco tutti i pronostici di CalcioWeb.

Analisi e consigli sugli ottavi di Champions League

Bayern Monaco-Lazio Over 2.5

Partita aperta a qualsiasi risultato dopo l’1-0 dell’andata. Si preannuncia una gara a viso aperto già dai primi minuti con i padroni di casa chiamati alla rimonta. I tedeschi non sono di certo in buona forma e la squadra di Sarri si giocherà la qualificazione. Vietato, però, puntare solo sulla difesa.

Real Sociedad-Psg GG

I francesi sono forti del 2-0 dell’andata e sono ampiamente in grado di gestire il ritorno. Puntiamo sul pronostico GG considerando anche la capacità degli spagnoli di concretizzare le occasioni da gol. Il pubblico di casa potrebbe spingere i calciatori ad un forcing di 90 minuti.

Manchester City-Copenhagen 1+over 1.5

Pochi dubbi sulla superiorità degli inglesi. La qualificazione è già indirizzata e la vittoria della squadra di Guardiola sembra scontata. L’1 è da abbinare all’Over 1.5, forse anche all’Over 2.5.

Real Madrid-Lipsia 1x + Under 4.5

Il Real Madrid è nettamente superiore e la qualificazione non sembra in discussione dopo lo 0-1 dell’andata. Probabile un risultato positivo per la squadra di Carlo Ancelotti, da abbinare con un Under 4.5.

