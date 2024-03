Scena macabra a Pescara: manichini con i volti di Sebastiani e Delli Carri | FOTO

CalcioWeb

Episodio macabro a Pescara: all’esterno dello stadio Adriatico sono apparsi due manichini raffiguranti il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani e il direttore sportivo Daniele Delli Carri, appesi sui cancelli della curva nord.

La squadra disputa il campionato di Serie C ed il rendimento non è stato considerato all’altezza. Nell’ultimo match casalingo contro la Lucchese è andata in scena una pesante contestazione nei confronti della società ed i tifosi sono entrati in curva all’inizio del secondo tempo. Gli ultimi giorni sono stati movimentati anche dall’addio dell’allenatore Zeman, alle prese con problemi di salute.

La Digos di Pescara indaga

La Digos della Questura di Pescara sta indagando sull’episodio da condannare. Sono iniziate le indagini per individuare tutti i responsabili del gesto dei manichini appesi sui cancelli della curva nord.

Il comunicato della Lega Pro

“La Lega Pro tutta e il Presidente Marani condannano la vile intimidazione subita oggi dal Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, e dal Direttore Sportivo del club, Daniele Delli Carri, e si schierano contro ogni atto di violenza”, si legge sul profilo Twitter.

