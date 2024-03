Pronostici Conference League, la schedina degli ottavi di ritorno: la Fiorentina si conferma?

CalcioWeb

Non solo i pronostici di Europa League, si giocano anche le partite di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. In campo una squadra italiana, la Fiorentina, dopo il successo in trasferta contro il Maccabi Haifa con il punteggio di 3-4. Nella prima fascia di gare in campo anche Fenerbahce-Royale Union, Paok-Dinamo Zagabria e Plzen-Servette.

In serata occhi puntati sul match Aston Villa-Ajax, due squadre in grado di regalare spettacolo. A completare il tabellone Brugge-Molde, Lille-Sturm Graz e Tel Aviv-Olympiakos. Ecco i pronostici di Conference League di CalcioWeb.

Analisi e approfondimenti sulle partite di ritorno degli ottavi

Fenerbahce-Royale Union 1x

Il Fenerbahce è con un piede e mezzo qualificato dopo lo 0-3 dell’andata. Probabile un risultato positivo anche al ritorno.

Fiorentina-Maccabi Haifa 1

La squadra di Vincenzo Italiano è nettamente superiore e la qualificazione è in bilico. Probabile una vittoria casalinga con margine.

PAOK-Dinamo Zagabria GG

Dinamo Zagabria favorita dopo il 2-0 dell’andata. Si preannuncia una partita a viso aperto con il forcing dei padroni di casa già dai primi minuti.

Plzen-Servette MG 1-3 casa

Grande equilibrio dopo lo 0-0. Il fattore campo potrebbe favorire i padroni di casa. Puntiamo sul pronostico MG 1-3 casa.

Aston Villa-Ajax MG 1-3 casa

Lo 0-0 dell’andata è sorprendente considerando la propensione offensiva delle due squadre. La difesa degli olandesi è ‘ballerina’. Pronostico MG 1-3 casa.

Brugge-Molde over 1.5

Padroni di casa chiamati alla rimonta dopo il 2-1 dell’andata. La gara si preannuncia ricca di gol. Pronostico: over 1.5 o 2.5 per una quota di maggiore valore.

Lilla-Sturm Graz MG 1-3 casa

Lilla superiore e in grado di controllare anche al ritorno il risultato di 0-3 all’andata. Da 1 a 3 gol per i padroni di casa è il pronostico del match.

Tel Aviv-Olympiakos Over 2.5

Clamoroso risultato di 1-4 all’andata. Certo il forcing ospite già dai primi minuti e pronostico di Over 2.5 con alte possibilità di successo.

