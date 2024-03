Pronostici Europa League, la schedina degli ottavi: due vittorie in trasferta

CalcioWeb

E’ arrivato il momento degli ottavi di finale di Europa League, si giocano le partite di andata ed è il turno anche dei pronostici. Sfide in trasferta per le due favorite della competizione, Leverkusen e Liverpool, chiamate dalle gare contro Qarabag e Sparta Praga. In campo anche due squadre italiane: la Roma di De Rossi contro il Brighton, il Milan di Pioli contro lo Slavia Praga.

Promette emozioni la partita tra Benfica e Rangers, due squadre in grado di garantire soluzioni offensive. A chiudere Friburgo-West Ham, poi Marsiglia-Villarreal. Dopo aver indovinato tutti i pronostici di Champions League, ecco i consigli di CalcioWeb sull’Europa League.

Analisi e consigli sugli ottavi di Europa League, le partite di giovedì

Qarabag-Leverkusen 2

Pochi dubbi sulla superiorità dei tedeschi. La squadra di Xabi Alonso gioca probabilmente il calcio più bello in circolazione ed è nettamente favorita per la qualificazione. E’ in grado di chiudere i conti già dall’andata. Inevitabile il pronostico 2.

Roma-Brighton MG 1-3 casa

De Rossi contro De Zerbi. L’arrivo dell’ex centrocampista al posto di Mourinho ha svoltato la stagione dei giallorossi. Gli inglesi sono una squadra imprevedibile, in grado di vincere e perdere contro tutti. Pronostico: MG 1-3 casa.

Sparta Praga-Liverpool 2

Un’altra squadra fantastica per qualità di gioco: il Liverpool. I Reds sono in corsa per vincere la Premier League, anche l’Europa League è un obiettivo primario. La quota del 2 (1.80) è molto interessante e rappresenta una base.

Benfica-Rangers GG

La partita si preannuncia equilibrata tra due squadre in grado di rappresentare sorprese. Ottime possibilità del Benfica di sbloccare il risultato. Almeno un gol del Rangers non è da escludere, soprattutto in contropiede. Pronostico: GG.

Friburgo-West Ham MG 1-3 ospite

Si affrontano due squadre sullo stesso livello, gli ospiti sono più esperti e sono i campioni in carica della Conference League. Puntiamo sul pronostico MG 1-3 ospite.

Marsiglia-Villarreal MG 1-3 casa

Anche in questo caso una partita destinata a scorrere sul filo dell’equilibrio. I francesi sono reduci dal cambio di allenatore ma in casa almeno un gol è d’obbligo. Pronostico: MG 1-3 casa.

Milan-Slavia Praga 1

Il Milan è una candidata alla vittoria, in bella compagnia di Liverpool e Leverkusen. Lo Slavia Praga non è una squadra inarrestabile e non sembra in grado di impensierire i rossoneri. Pronostico: 1.

La schedina degli ottavi di Europa League

Qarabag-Leverkusen 2

Roma-Brighton MG 1-3 casa

Sparta Praga-Liverpool 2

Benfica-Rangers GG

Friburgo-West Ham MG 1-3 ospite

Marsiglia-Villarreal MG 1-3 casa

Milan-Slavia Praga 1