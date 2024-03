Roma, calciatore ruba VIDEO a luci rosse a una dipendente e lo diffonde: il provvedimento del club

CalcioWeb

La Roma deve fare i conti con una situazione spiacevole fuori dal campo. Un filmato, in cui una dipendente viene ripresa in situazioni intime con il suo fidanzato (anche lui a busta paga del club giallorosso), è diventato virale tra calciatori, staff, dirigenti e addetti ai lavori.

Nel video, che sarebbe stato sottratto da un calciatore della Primavera del club giallorosso e poi diffuso, si vede la dipendente in atteggiamenti intimi. A farne le spese è stata proprio la vittima, licenziata in tronco dalla As Roma. La motivazione? Incompatibilità ambientale.

Cosa rischia il calciatore

Anche il calciatore sotto accusa potrebbe subire conseguenze. Nel dettaglio rischia una denuncia per revenge porn. Il giocatore avrebbe chiesto il cellulare all’impiegata per fare una telefonata al suo agente.