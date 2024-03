Roma nei guai, infortunio Dybala: c’è una piccola lesione all’adduttore

CalcioWeb

Arrivano pessime notizie in casa Roma in vista della partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo e il riferimento è all’infortunio di Paulo Dybala.

La squadra di Daniele De Rossi è reduce dalla qualificazione ai quarti di Europa League ed è pienamente in corsa per la qualificazione in Champions.

Le condizioni di Dybala

L’argentino Paulo Dybala ha riportato una piccola lesione all’adduttore lungo coscia destra nel corso della seduta di allenamento. L’attaccante salterà la gara di domani contro il Sassuolo all’Olimpico e la convocazione in nazionale argentina.