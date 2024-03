Salernitana, via Liverani: perchè Inzaghi è la scelta giusta per la salvezza e per la B

CalcioWeb

Nuovo ribaltone in casa Salernitana, l’ennesimo. Arriva l’esonero per Fabio Liverani, panchina offerta nuovamente a Pippo Inzaghi. La decisione è stata presa all’indomani della sconfitta nello scontro salvezza perso, in casa, contro il Lecce, per 0-1. È il terzo cambio in panchina per la formazione campana, attualmente ultima in classifica con appena 14 punti raccolti in 29 giornate.

Salernitana, perchè Inzaghi è l’allenatore giusto sia in A che in B

La Salernitana ha capito l’errore fatto qualche settimana fa con Pippo Inzaghi. L’esonero dell’ex allenatore della Reggina non ha portato i frutti sperati. Appena 1 punto raccolto da Liverani, una squadra che non solo ha provato a giocare alla stessa maniera di Inzaghi, ma che ha fatto anche fatica a legare con il nuovo allenatore. Nessuna scossa nè tattica nè emotiva. L’esonero era inevitabile.

Inzaghi, del resto, è l’allenatore perfetto per il momento della Salernitana. Conosce l’ambiente e la squadra, può toccare le corde giuste di tutti quei giocatori che ancora avevano fiducia in lui al momento dell’esonero. La salvezza dista 9 punti da raccogliere in 9 partite, è difficile, ma non è ancora impossibile: Inzaghi sembra l’unico a poter provare l’impresa.

E se ‘Superpippo’ non dovesse farcela, potrà tranquillamente allenare la Salernitana anche in Serie B. Basta dargli la squadra giusta e un progetto serio. In cadetteria, l’ex Milan, ha già fatto vedere di saperci stare, eccome. La stagione vissuta con la Reggina lo scorso anno, nonostante il finale tribolato, è una garanzia, così come le annate con Venezia e Brescia. Certo, ammesso che Inzaghi accetti.