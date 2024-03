Scandalo nel calcio: sospesi 62 calciatori per doppia identità | NOMI

CalcioWeb

Un altro scandalo ha colpito il mondo del calcio. La Fecafoot, la federazione calcistica del Camerun, ha pubblicato un dossier con i nomi dei 62 calciatori sospesi e che non potranno scendere in campo per le fasi finali del campionato nazionale. Il motivo? L’accusa è quella di doppia identità.

Tra questi spicca un nome eccellente: Nathan Douala, ufficialmente nato nel 2006 e calciatore più giovane della Coppa d’Africa 2024. La Federazione del Camerun ha pubblicato un file con la lista dei calciatori iscritti al campionato e alcuni di loro sono selezionati in rosso con la voce ‘doppia identità’.

La squadra più colpita è la Yong Sport academy con 13 calciatori coinvolti. Sono 7 i coinvolti nel Victoria United e nell’elenco figura anche Nji Richmond, il capocannoniere del campionato con 12 gol. Le altre squadre coinvolte sono As Fortuna con 7 calciatori, Ums de Loum e Colombe du Sud con 5 calciatori, Gazelle Fa e Dynamo Douala con 4 calciatori, Union de Douala, Fovu de Baham con 3 calciatori, Apejes, Pwd Bamenda, Bamboutos Mbouda, Astres Douala, Avion du Nkam con due calciatori e Fauve Azur con 1 calciatore.

L’elenco completo

Yong Sport academy (13 calciatori)

Arnaud Messanga Messanga Fabrice Kamaka Fils Njiberu Durell Kelvin Tah Nchindo John Bosco Precious Chinazah Cédric Wayi Silus Mungala Valentine Abeweh Mujimbu Ramadan Ousman Kengne Amidu Mohamed Robert Koneyi

▪️ Victoria United (7 calciatori)

Nathan Douala Nji Richmond Ndanga André Martin Menoua Kylan Tchunte Ikoi Sergeo Germain Fina

▪️ As Fortuna (7 calciatori)

Marc Essono Pascal Ze Ze Jean Daniel Enama Yves Mbappe Junior Njoh Patrick Russel Mbarga Mbao Hedah

▪️ Ums de Loum (5 calciatori)

Bertin Nguemaleu Joseph Cousin Ndongo Camille Noah Ryan Pharell Kouam Etienne Julien Andjama

▪️ Colombe du Sud (5 calciatori)

Franklin Kamleu Junior Evouna Alex Jakai Rodrigue Mvondo Maxwell Cho

▪️ Gazelle Fa (4 calciatori)

Yoan Alphonse II Efala Ibrahim Zakari Philippe qmataba Mohammadou Wale

▪️ Dynamo Douala (4 calciatori)

Jordy Youmba Evrard Pangip Alain Zidane Bikoe Prosper Nlend Ntep

▪️ Union de Douala (3 calciatori)

Noël Austin Ajoh Yves Enzo Borgne Sokmak Keller

▪️ Fovu de Baham (3 calciatori)

Paulin Banda Junior Bandji Cyrille Ngando

▪️ Apejes (2 calciatori)

Zacharie Arthur Tcholefack Igor

▪️ Pwd Bamenda (2 calciatori)

Nundi Fonda Christian Mfor Divine

▪️ Bamboutos Mbouda (2 calciatori)

Bekono Mengwa Lend Horty

▪️ Astres Douala (2 calciatori)

Lyonga Jonas Ekoi Rodrigue Joël Kamga

▪️ Avion du Nkam (2 calciatori)

Yohan Nolan Malone Rodrigue Manga Ottou

▪️ Fauve Azur (1 calciatore)

Marc Bertin Atangana Amougou