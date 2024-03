CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 27ª giornata del campionato di Serie A. Continua la marcia inarrestabile dell’Inter, in grado di vincere anche la partita contro il Genoa. Si ferma la seconda in classifica, la Juventus, ko sul difficile campo del Napoli. Successo tra mille polemiche del Milan sul campo della Lazio.

Continua la marcia inarrestabile del Bologna, sempre più una seria candidata alla Champions League dopo il blitz contro l’Atalanta. In chiave salvezza tre punti importantissimi di Cagliari e Verona, rispettivamente contro Empoli e Sassuolo. Pareggio in Udinese-Salernitana.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni, un petardo e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni e un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MARUSIC Adam (Lazio): per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto un’espressione gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EBOSELE Festy (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PELLEGRINI Luca (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RICCI Samuele (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

SOUZA SILVA Walace (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELTRAN Lucas (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

DA CONCEICAO LEAO Rafaelalexandre (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FLORENZI Alessandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HOLM Emil Alfons (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KRISTENSEN Rasmus Nissen (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VLAHOVIC Dusan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE)

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 15.000,00

JURIC Ivan (Torino): ammonizione (Quinta sanzione); per essersi inoltre, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

SARRI Maurizio (Lazio)