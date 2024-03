Serie B, gli squalificati dopo la 29ª giornata: fermato Strefezza

CalcioWeb

Dopo gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo ha pubblicato tutti i provvedimenti in Serie B dopo la 29ª giornata. In zona promozione continua il rendimento eccezionale del Parma, in grado di vincere anche contro il Brescia con il risultato di 2-1. Tre punti importanti anche del Venezia contro il Bari e della Cremonese nello scontro diretto contro il Como.

Colpo in trasferta del Palermo contro il Lecco, in grande ripresa la Sampdoria dopo il successo casalingo contro l’Ascoli. La squadra di Andrea Pirlo è rientrata pienamente in corsa per la qualificazione ai playoff.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 12 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni e due petardi sul terreno di giuoco che, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara due volte per un totale di circa tre minuti; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HUARD Matthieu Emmanu (Brescia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Como): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VIGORITO Mauro (Como): per avere, al 25° del secondo tempo, dalla panchina rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI CHIARA Gian Luca (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

FELICI Mattia (Feralpisalo’): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NIELSEN Oliver Abildgaa (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

QUARANTA Danilo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TAIT Fabian (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZUCCON Federico (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CASSETTI Marco (Como): per avere, al 25° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione offensiva.