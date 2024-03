Sorteggi Europa e Conference League: le possibili avversarie di Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina

CalcioWeb

Sono 4 le squadre italiane pronte a portare in alto i colori italiani tra Europa e Conference League. In Europa League tutto facile per il Liverpool (6-1 contro lo Sparta Praga), clamorosa la qualificazione del Leverkusen (3-2 dopo lo 0-2 fino al 72′). Qualificate anche Benfica, Marsiglia e West Ham. Superano il turno Milan, Roma e Atalanta.

Una squadra italiana in Conference League: la Fiorentina. Una delle favorite è l’Aston Villa dopo la bella qualificazione contro l’Ajax. Ai quarti anche Brugge, Lilla, Olympiakos, Fenerbahce, PAOK e Plzen. Non ci sono limitazioni nel sorteggio, possibile anche un derby tutto italiano in Europa League.

Le qualificate in Europa League

Benfica

Milan

Marsiglia

West Ham

Atalanta

Roma

Leverkusen

Liverpool

Le qualificate in Conference League

Aston Villa

Brugge

Lilla

Olympiakos

Fenerbahce

Fiorentina

PAOK

Plzen

Sorteggi Europa League

I sorteggi dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24 si svolgeranno venerdì 15 marzo alle 13, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Sorteggi Conference League

I sorteggi dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League 2023/24 si svolgeranno venerdì 15 marzo alle ore 14, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.