Gli squalificati in Serie B dopo la 28ª giornata: le stangate di Cosenza-Catanzaro

Non solo la Serie A, il giudice sportivo ha pubblicato anche l’elenco dei calciatori squalificati in Serie B dopo la 28ª giornata. Vittoria promozione del Como contro il Venezia e situazione di classifica sempre più interessante. Colpacci in trasferta di Parma e Cremonese contro Ternana e Modena.

Blitz della Sampdoria sul campo della Feralpisalò, tre punti importanti anche del Brescia contro il Palermo e del Sudtirol contro il Lecco. Il Catanzaro vince il derby contro il Cosenza.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi petardi e quindici fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco alcuni petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e nel recinto tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese): per avere, al 40° del secondo tempo, da terra dopo un fallo subito, colpito con un calcio un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

MARCONI Ivan (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversaria (Terza sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VENTURI Michael (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VIVIANO Emiliano (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARRIGONI Tommaso (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIRCATI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

D’ORAZIO Tommaso (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).

DE BOER Kees Cornelis H (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MAZZOCCHI Simone (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACCURSI Salvatore (Cosenza): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PERNA Armando (Cosenza): per avere, al 49° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.