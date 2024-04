Da San Siro al Duomo, due bus scoperti dell’Inter: sfottò al Milan, spunta anche un topo | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Continua la grande festa in casa Inter per la vittoria dello scudetto. E’ partita la sfilata per il titolo dei nerazzurri e i due autobus scoperti hanno da poco lasciato lo stadio San Siro. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle.

I primi a salire sull’autobus sono stati Arnautovic, Calhanoglu e Pavard, seguiti a poco a poco da tutto il resto della squadra compreso il tecnico Simone Inzaghi.

Non sono mancati anche i primi cori dal megafono, con i calciatori (Dimarco e Barella tra i primi a prendere il microfono) a cantare “la capolista se ne va” e “i campioni d’Italia siamo noi” tra qualche birra e selfie di gruppo.

Gli sfottò al Milan

Il principale bersaglio degli sfottò è il Milan. “Pioli is on ferie”, si legge in uno striscione. Presente anche una bandiera con un topo rossonero, in stile Mancini nel derby contro la Lazio. “Mandate un messaggio a Zlatan”, è un altro striscione contro Ibrahimovic.

