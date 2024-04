Tensione nel calcio italiano: due calciatori denunciano aggressione | NOMI e DETTAGLI

CalcioWeb

Brutto episodio nel calcio italiano: due calciatori del Lucera sarebbero stati aggrediti nel pomeriggio di oggi a Capurso (Bari) dalla squadra di casa prima della finale play off di ritorno del campionato di promozione pugliese Capurso-Lucera.

La denuncia è arrivata dal socio di maggioranza del Lucera calcio, Antonio dell’Aquila, sostenendo che “l’aggressione da parte di giocatori avversari è avvenuta intorno alle 15 quando i nostri calciatori appena giunti nella cittadina barese hanno fatto ingresso negli spogliatoi“.

“Sono stati colpiti con schiaffi il centrocampista Davide Gallo (uno degli elementi più rappresentativi del Lucera, ndr) e il difensore Giuseppe Botticelli”.

La ricostruzione

Secondo l’Ansa il primo, stando a quanto riferito, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 intervenuti allo stadio e non è entrato in campo. Per Dell’Aquila, che ha denunciato l’accaduto sulla sua pagina Facebook, si è trattato di “una brutta pagina di sport. Secondo noi è stata un’azione preordinata pensata probabilmente per provare a intimidire la squadra”. Dopo l’accaduto il Lucera Calcio ha chiesto l’intervento dei carabinieri e sta valutando, ha spiegato Dell’Aquila, “tutte le procedure da attivare”.