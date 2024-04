Calciomercato Milan, follie per Zirkzee: offerta con contropartita al Bologna

CalcioWeb

Il Milan ha deciso di rompere gli indugi sul fronte calciomercato. La squadra è ancora in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Europa League con il chiaro obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi e salvare la stagione dopo un avvio complicato.

Sul fronte panchina la situazione sembra indirizzata: Stefano Pioli si è meritato la conferma ed il matrimonio è destinato a consolidarsi anche nella prossima stagione. In uscita è ai dettagli l’addio di Olivier Giroud, destinazione MLS. Il Milan ha già individuato il sostituto ideale: Joshua Zirkzee del Bologna e protagonista di una stagione eccezionale con i rossoblu.

L’offerta del Milan

E’ in arrivo un tesoretto molto importante: l’Atalanta è pronta a versare ai rossoneri circa 25 milioni di euro per il riscatto di De Ketelaere, calciatore protagonista di una stagione di ottimo livello con la maglia dei nerazzurri.

Il Milan ha individuato nel calciatore olandese l’uomo ideale per completare l’attacco e formare una coppia devastante con Leao. La richiesta del Bologna è di 60 milioni di euro, il Milan si è avvicinato tantissimo: 40 milioni di euro + Saelemaekers (il riscatto è fissato a 12 milioni di euro). Un’operazione totale di circa 52 milioni di euro per assicurarsi uno dei calciatori più forti del campionato di Serie A.

L’ostacolo più grande per il Milan è rappresentato dalla concorrenza. La disponibilità economica delle squadre di Premier League è irraggiungibile per i club italiani e soprattutto l’inserimento di una squadra come il Manchester United potrebbe stravolgere gli equilibri. Il Milan, però, punta sulla volontà del calciatore di consolidarsi in Serie A dopo la definitiva consacrazione grazie al campionato italiano.