Fiorentina, Belotti perde un dente: la reazione della moglie | FOTO

Andrea Belotti non è stato in grado di pungere nella partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con un grandissimo gol realizzato dal centrocampista Mandragora. La squadra di Vincenzo Italiano ha dominato in lungo ed in largo e nel complesso il punteggio è troppo stretto.

L’attaccante ex Torino ha fallito una chiara occasione da gol e continua a confermarsi in difficoltà dal punto di vista realizzativo. Il Gallo si è ritrovato anche con… un dente in meno.

Belotti ha perso un dente

Disavventura per il Gallo Belotti nel corso della partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Nel corso di un’azione di gioco l’attaccante ha perso… un dente. La conferma è arrivata dalla moglie del calciatore: “molto bene…”, è il messaggio di Giorgia Duro in una Storia Instagram.