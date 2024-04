Massimo Mauro: “Barella può diventare come Iniesta”, la reazione di Sandro Sabatini | VIDEO

CalcioWeb

Uno dei principali protagonisti della cavalcata vincente dell’Inter è stato Nicolò Barella. Stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti in circolazione e un punto fermo anche della Nazionale italiana di Luciano Spalletti.

Massimo Mauro, ex calciatore e commentatore, ha esaltato il calciatore nerazzurro: “è molto migliorato anche sotto l’aspetto caratteriale. Se lui diventa perfetto lì, io non faccio fatica a dire che è come Iniesta perché tatticamente non ha nulla da invidiargli”, le parole a ‘Pressing’.

Il botta e risposta con Sabatini

“Me ne vado”, la risposta del giornalista Sandro Sabatini. “tu sei un giornalista e io ho fatto il calciatore”, è stata la risposta piccata di Massimo Mauro.

🗣 Massimo Mauro su Barella come Iniesta pic.twitter.com/HcxzUkwTQw — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) April 29, 2024