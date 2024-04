Roma, un’altra lettera alla Lega Serie A: chiesto il rinvio della finale di Coppa Italia

CalcioWeb

La Roma ci riprova. Dopo la richiesta di rinvio del recupero contro l’Udinese, il club giallorosso ha nuovamente scritto una lettera alla Lega Serie A. Questa volta il motivo della discussione è la partita contro l’Atalanta, in programma il 12 maggio.

Il club giallorosso avrebbe chiesto il posticipo della gara a lunedì 13 maggio, in modo da avere un giorno in più per preparare la partita dopo la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma il 9 maggio alle 21.

La lettera della Roma

“Tale richiesta deriva non solo dalla centralità di questa partita ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche dalla esigenza di tutelare e garantire l’integrità del Campionato di Serie A, che siamo sicuri rappresenti un nostro comune obiettivo, al fine di costruire un prodotto di valore che sia credibile per tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni ai tifosi”, si legge nella lettera della Roma.

La finale di Coppa Italia

Atalanta-Juventus, la finale di Coppa Italia, è in programma mercoledì 15 maggio. Ed è per questo motivo che lo spostamento di Atalanta-Roma non è possibile. E così i giallorossi hanno chiesto alla Lega di spostare proprio la finale di Coppa Italia.