Serie A, anticipi e posticipi della 36ª giornata: no della Lega alla Roma

La Lega Serie A ha pubblicato anticipi e posticipi della 36ª giornata del massimo torneo italiano. Nel primo match in campo i campioni d’Italia dell’Inter, in trasferta contro il Frosinone. La Lega non ha accolto la richiesta della Roma di posticipare a lunedì la partita contro l’Atalanta: la gara si giocherà regolarmente domenica.

La finale di Coppa Italia, quindi, resta confermata per il 15 maggio all’Olimpico. La Juventus in campo domenica 12 maggio alle 18 contro la Salernitana, domenica alle 20.45 il big match Atalanta-Roma.

Anticipi e posticipi della 36ª giornata