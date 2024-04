Serie B, gli squalificati dopo la 31ª giornata: out 6 calciatori

CalcioWeb

Non solo la Serie A, il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco degli squalificati anche in Serie B. Il colpo più importante della 31ª giornata del torneo cadetto è stato messo a segno dal Como dopo la vittoria casalinga contro il Sudtirol. Sconfitte clamorose di Parma, Venezia e Cremonese.

Tonfo in trasferta del Palermo contro il Pisa, blitz anche del Brescia a Cosenza. Continua l’ottimo momento della Sampdoria di Andrea Pirlo, protagonista della vittoria contro la Ternana. Ecco tutti gli squalificati.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 2 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un chiodo lungo circa quindici centimetri; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOMES Claudio Amarild (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARBIERI Tommaso (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BELLEMO Alessandro (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BERTAGNOLI Massimo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COULIBALY Mamadou (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCONI Jacopo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TAPARELLI Stefano (Modena): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.