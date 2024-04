Serie A, gli squalificati dopo la 30ª giornata: assenza pesante al Milan

CalcioWeb

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 30ª giornata del campionato di Serie A. Continua la marcia inarrestabile dell’Inter (2-0 all’Empoli) e per la vittoria dello scudetto è solo questione di tempo. In zona Champions vittorie di Milan, Atalanta e Bologna.

Solo un pareggio per la Roma a Lecce. Sconfitta della Juventus sul campo della Lazio e la situazione per Massimiliano Allegri è sempre più preoccupante. In zona salvezza pareggi in Cagliari-Verona, Genoa-Frosinone e Sassuolo-Udinese.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno e numerose bottiglie in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PESSINA Matteo (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LOFTUS-CHEEK Ruben Ira (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCCA Lorenzo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

N’DICKA Obite Evan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RETEGUI Mateo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

d) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AZZALIN Andrea (Sassuolo): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto una critica al Direttore di gara.