Serie C Girone A: Mantova promosso, si salva l’Arzignano. Il tabellone Playoff e Playout | CLASSIFICA

CalcioWeb

Serie C Girone A, cala il sipario sulla regular season. Il Mantova festeggia la promozione, l’Alessandria retrocede in Serie D insieme alla Pro Sesto. Il primo verdetto della 38ª Giornata riguarda, infatti, la zona Playout: in virtù dei 9 punti di differenze tra Arzignano e Pro Sesto, non ci sarà alcuno scontro salvezza nella postseason. Arzignano salvo e Pro Sesto in D. L’unica partita di Playout in programma è quella tra Novara e Fiorenzuola.

In alta classifica il Padova va diretto al secondo turno nazionale dei Playoff; il Vicenza al primo turno nazionale; la Triestina al secondo turno del girone e affronterà la peggior qualificata dopo i risultati del primo turno dei Playoff al quale parteciperanno: Atalanta U23, Legnago Salus, Giana Erminio, Pro Vercelli, Lumezzane e Trento.

Risultati 38ª Giornata Serie C Girone A

Albinoleffe-Lumezzane 2-3

Alessandria- L.R. Vicenza 1-2

Arzignano-Atalanta U23 1-1

Giana Erminio-Pergolettese 0-1

Mantova-Legnago Salus 1-1

Novara-Fiorenzuola 2-0

Padova-Triestina 3-2

Pro Sesto-Pro Patria 1-0

Trento-Renate 1-0

Virtus Verona-Pro Vercelli 0-1

Classifica Serie C Girone A

Mantova 80 Padova 77 L.R. Vicenza 71 Triestina 64 Atalanta 59 Legnago Salus 56 Giana Erminio 53 Pro Vercelli 53 Lumezzane 53 Trento 51 Virtus Verona 47 Pro Patria 46 Albinoleffe 45 Pergolettese 45 Renate 45 Arzignano 44 Novara 43 Fiorenzuola 38 Pro Sesto 35 Alessandria 20

Tabellone Playoff Serie C Girone A

5ª Atalanta U23-10ª Trento

6ª Legnano Salus-9ª Lumezzane

7ª Gian Erminio-8ª Pro Vercelli

Triestina secondo turno girone (affronterà la peggior qualificata dopo il primo turno Playoff)

L.R. Vicenza primo turno nazionale

Padova secondo turno nazionale

Tabellone Playout Serie C Girone A

17ª Novara-18ª Fiorenzuola

Arzignano (44 punti) salvo matematicamente e Pro Sesto (35) in Serie D: fra le due squadre 9 punti di differenza, non si giocano i Playout.