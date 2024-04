“Simone Inzaghi salta con noi”: la reazione al coro fa esplodere San Siro | VIDEO

CalcioWeb

Grande festa in campo e fuori a San Siro per il 20° Scudetto dell’Inter. Festa iniziata con Inter-Torino, anticipo delle 12:30, nel quale i nerazzurri si sono imposti per 2-0 regalando l’ennesima gioia stagionale al proprio pubblico.

A proposito di pubblico, simpatico il siparietto fra Simone Inzaghi e i tifosi dell’Inter. Nel corso della partita, i supporter nerazzurri hanno intonato il coro “Simone Inzaghi salta con noi“: il tecnico, accortosi della situazione, si è girato verso i tifosi abbozzando qualche saltello che ha fatto impazzire San Siro a riprova del forte legame che c’è tra Inzaghi e la tifoseria nerazzurra.

