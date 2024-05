Ascoli, dirigenti aggrediti a Palermo? La versione degli Ultras 1898

CalcioWeb

La situazione in casa Ascoli è drammatica e il rischio retrocessione è sempre più concreto. La squadra è reduce dal pareggio contro il Palermo (2-2) e il gruppo è in campo per preparare il match dell’ultima giornata contro il Pisa con l’obiettivo di vincere e sperare in un passo falso del Bari contro il Brescia.

Secondo alcune indiscrezioni la dirigenza dell’Ascoli sarebbe stata vittima di insulti e spintoni da parte di alcuni tifosi bianconeri. Il tutto sarebbe avvenuto all’aeroporto di Palermo.

Il comunicato dei tifosi dell’Ascoli

“Apprendiamo esterrefatti da fonti giornalistiche che qualcuno parla addirittura di “scontri in aeroporto” con i dirigenti dell’Ascoli. Nulla di tutto questo. Articoli e ricostruzioni surreali e inventate di sana pianta per vendere qualche copia in più o collezionare click.

I tifosi hanno ovviamente manifestato il proprio dissenso verso una dirigenza che, ricordiamo, sta portando l’Ascoli in Serie C e ha continuato, attraverso i propri dirigenti in aeroporto, a provocare i tifosi con supponenza e arroganza urlando contro i presenti: “l’ Ascoli non è vostra!”.

Ora, provando a passare addirittura per vittima, il patron parla di denunce(per cosa?) senza mai farsi un esame di coscienza o un’autocritica. Non sappiamo più se ridere o piangere”, è il messaggio sulla pagina Facebook del gruppo Ultras 1898.