Serie B, gli squalificati dopo la 37ª giornata: stangate contro Nesta e il Palermo

Non solo la Serie A, il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 37ª giornata del campionato di Serie B. Un altro verdetto è ufficiale: la retrocessione della Feralpisalò in Serie C. Il Como si gioca il match point nell’ultimo turno contro il Cosenza.

Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia sono già sicure della qualificazione ai playoff. Attesa anche per l’ultima retrocessa diretta in C e per l’accoppiamento dei playout. Ecco gli squalificati in Serie B.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 7 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi di forte intensità, due di questi, al 16° del primo tempo, caduti in prossimità del terreno di giuoco, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa quattro minuti; per avere inoltre, al termine della gara, lanciati una pietra in direzione dei calciatori della squadra avversaria che si apprestavano ad uscire dal recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALOGH Botond (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PICKEL Charles Mongind (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALABRESI Arturo (Pisa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CASASOLA Tiago Matias (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONDO Diomande Yann C (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROZZIO Paolo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

NESTA Alessandro (Reggiana): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, contestato l’operato arbitrale rivolgendo reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente offensive.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARULLA Kevin (Cosenza): per avere, al 50° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento polemico nei confronti dei componenti della panchina avversaria.