Atalanta nella storia, è in una finale europea per la prima volta! Adesso “l’imbattibile” Leverkusen

E’ una giornata storica per l’Atalanta: la squadra nerazzurra vola per la prima volta in una finale europea. La squadra di Gasperini continua a confermarsi una certezza per il calcio italiano e ormai da anni è un punto di riferimento.

L’apoteosi è stata raggiunta al fischio finale dello Gewiss Stadium contro il Marsiglia. Come anticipato in un approfondimento di CalcioWeb, il club francese è una squadra disastrosa in trasferta con un rendimento in Ligue 1 addirittura da penultimo posto.

L’Atalanta nella storia

Il 9 maggio 2024 è una giornata da cerchiare in rosso per i tifosi dell’Atalanta. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di Gasperini si è confermata anche al ritorno ed è stata protagonista di una prestazione quasi perfetta. Subito una doppia occasione per l’Atalanta, prima con De Ketelaere e poi con Scamacca. E’ però Lookman a siglare il gol del vantaggio.

Al 52′ l’Atalanta trova il raddoppio: Ruggeri scambia con Lookman e scaglia un tiro violentissimo in rete. Al 63′ la traversa di Veretout. Finisce 3-0 con gol nel finale di Toure. L’Atalanta vola a Dublino per scrivere un’altra pagina di storia.

Leverkusen-Roma

E’ finita l’avventura della Roma in Europa League. I giallorossi possono recriminare per l’autogol di Mancini nel finale, quando la partita sembrava indirizzata verso i tempi supplementari.

Partenza importante della Roma che sfiora il gol con Lukaku. Poi i tedeschi aumentano il ritmo e per i giallorossi sono dolori. Al 43′ la gara svolta: Paredes firma il vantaggio su calcio di rigore. Nella ripresa un altro penalty e ancora l’ex Juventus sigla il raddoppio. All’82’ Svilar (autore di una grandissima partita) sbaglia l’uscita, il pallone sbatte su Mancini e si infila in rete. Finisce 2-2 con un gol nel recupero di Stanisic. L’imbattibilità dei tedeschi si porta a 49 partite. Sarà Atalanta-Leverkusen la finale.