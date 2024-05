Follia a Bari: il ds Ciro Polito aggredito con calci e pugni in un autogrill

CalcioWeb

Tensione altissima in casa Bari dopo il pareggio in trasferta contro il Cittadella e il rischio retrocessione in Serie C ancora concreto. La squadra di Giampaolo occupa la 17ª posizione e dovrà conquistare nell’ultima giornata almeno lo stesso risultato dell’Ascoli per evitare la retrocessione diretta.

I tifosi biancorossi sono sempre più delusi per il rendimento della squadra e nelle ultime ore si è verificato un episodio da condannare. Secondo quanto riporta TMW il direttore sportivo Ciro Polito è stato aggredito con calci e pugni da quattro sostenitori del Bari, in un autogrill nei dintorni di Occhiobello.

Chi è Ciro Polito

Ciro Polito è un dirigente sportivo ed ex calciatore nel ruolo di portiere. Nel corso della carriera da giocatore ha indossato le maglie di Salernitana, Rimini, Lucchese, Mantova, Avellino, Pistoiese, Acireale, Catania, Pescara, Grosseto, Atalanta, Sassuolo e Juve Stabia.

Dopo aver ricoperto l’incarico di direttore sportivo alla Juve Stabia e all’Ascoli, il 10 giugno 2021 viene nominato nuovo direttore sportivo del Bari.