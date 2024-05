Calciomercato Milan, benservito a Calabria? Occhi su Emerson Royal: la richiesta del Tottenham

CalcioWeb

Il Milan ha messo gli occhi su Emerson Royal, terzino brasiliano in forza al Tottenham. Esterno difensivo di spinta, dotato di grande tecnica, utile per far fare un salto di qualità alla retroguardia. Quella del Milan sarà un’estate davvero calda. Il club rossonero sta pianificando la nuova stagione, che inizierà con un nuovo allenatore, e vedrà diversi volti nuovi in rosa.

Difficilmente si assisterà a una mini-rivoluzione come quella dell’anno scorso, visto che diversi nuovi arrivi in rosa hanno dato risposte importanti (Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic su tutti), ma servirà riempire le caselle lasciate vuote da Giroud e Kjaer. In aggiunta, la società meneghina penserà anche all’innesto di un centrocampista difensivo e anche a un terzino destro. Proprio in quest’ultimo ruolo, il nome scelto dal Milan sembra quello di Emerson Royal.

Calciomercato Milan: difesa da sistemare

La retroguardia del Milan non ha i numeri per giustificare l’ambizione di uno Scudetto. Con 42 gol subiti, i rossoneri hanno la seconda peggior difesa delle prime 10 squadre in Serie A (solo il Napoli fa peggio con 44): l’Inter di gol ne ha subiti 19, la Juventus e il Bologna 27, il Torino (10°) 31, giusto per fare qualche confronto. Difesa che diventa la 15ª della Serie A in trasferta con 29 gol subiti: fanno peggio soltanto Salernitana, Sassuolo, Frosinone e Cagliari.

Centralmente servirà un investimento importante ma anche sulla fascia destra è necessario un upgrade. La stagione di Calabria, sul quale nelle ultime settimane pesa la squalifica nel derby contro l’Inter, da capitano, per una manata a Frattesi, è stata negativa. Florenzi si è fatto trovare pronto, ma la carta d’identità porta con sè limiti che non si possono ignorare. Kalulu, oltre a qualche noia fisica e una leggera involuzione mostrata nelle ultime due stagioni, non sembra adatto al ruolo di terzino di spinta.

Per questo il Milan sembra aver messo nel mirino Emerson Royal, terzino destro del Tottenham con un passato al Barcellona. Classico esterno brasiliano con una cura sufficiente alla fase difensiva ma in grado di fare la differenza nella metà campo avversaria. Una freccia che ha vestito anche la maglia della ‘Selecao’. A 25 anni e dopo una stagione un po’ in ombra, potrebbe rilanciarsi proprio al Milan. Il Tottenham ha fissato il prezzo in 30 milioni: una cifra tutto sommato abbordabile ma che cozza con le spese per i diversi obiettivi rossoneri. In estate Moncada e soci dovranno prendere una scelta importante su come impegnare il budget a disposizione: certo… ammesso che non arrivi una cessione in stile Tonali.