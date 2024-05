Calciomercato, ecco il primo botto 2024/25: Gosens torna in Serie A

CalcioWeb

Robin Gosens è una vecchia conoscenza nel campionato di Serie A per il passato importante con le maglie di Atalanta e Inter. Le qualità dell’esterno tedesco non sono mai state in discussione e il percorso deludente in Bundesliga è destinato a rimanere solo una parentesi negativa.

Il 29enne, infatti, ha raggiunto l’accordo per il ritorno in Italia, alla Lazio. Il presidente Claudio Lotito è già attivissimo sul fronte del calciomercato per regalare una squadra forte al tecnico Igor Tudor dopo l’ultima stagione contraddistinta da alti e bassi. Il club biancoceleste prepara una vera e propria rivoluzione e sono in arrivo i primi annunci.

Il primo colpo porta il nome di Robin Gosens. Secondo le ultime notizie il club biancoceleste sarebbe ai dettagli per l’arrivo dell’ex Inter e il calciatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento. Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro con la possibilità di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Chi è Gosens

Robin Gosens è un calciatore tedesco classe 1994. E’ un esterno sinistro in grado di giocare sia da terzino che da esterno di centrocampo e all’occorrenza è stato impiegato anche da esterno d’attacco. Si tratta di un calciatore veloce, bravo nell’uno contro uno e in grado di superare l’uomo con estrema facilità. Il suo punto di forza è anche il tiro a rete e in tante occasioni si è dimostrato un attaccante aggiunto.

Cresciuto nelle giovanili del Vitesse, la prima vera esperienza è stata con la maglia del Dordrecht. Si dimostra subito un calciatore di sicuro affidamento. Si conferma all’Heracles, poi la definitiva consacrazione in Italia. Nel 2017 passa all’Atalanta e si dimostra subito un calciatore prezioso. Si esalta con Gasperini e trascina la squadra con grandi prestazioni e gol. Passa all’Inter ma l’esperienza è altalenante. Nel 2023 viene ceduto all’Union Berlino ma non si ambienta. Adesso l’occasione del rilancio, probabilmente alla Lazio.