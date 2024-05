“Carpi diem’, è Serie C a tre anni dalla rifondazione! Cinquina al Certaldo e promozione

CalcioWeb

Non solo il Caldiero Terme, anche il Carpi è promosso nel campionato di Serie C. La squadra di Cristian Serpini è stata protagonista di un rendimento eccezionale e il punto esclamativo è arrivato dopo il netto successo contro il Certaldo con il punteggio di 5-1.

I padroni di casa indirizzano il match già nel primo tempo con i gol di Rossi e Sall. Nella ripresa il Carpi arrotonda il risultato ancora con Rossi, poi Saporetti e Arrondini. Per gli ospiti inutile il gol del momentaneo 2-1 di Gozzerini.

Il Carpi chiude con 68 punti in 32 partite con 2 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Ravenna. I biancorossi hanno conquistato 21 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, 66 gol fatti e 31 subiti.

I protagonisti e il ritorno in Serie C

Il protagonista principale è stato l’attaccante Simone Saporetti, vero e proprio bomber. Una nota di merito per Sall e Cortesi, decisivo anche il ruolo dei centrocampisti e della retroguardia. Il Carpi torna nel campionato di Serie C a soli 3 anni dalla rifondazione dell’estate 2021. Il Carpi parteciperà per 35ª volta alla terza categoria italiana.