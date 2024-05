Nzola regala una notte magica alla Fiorentina: la strada in Conference è sempre più in discesa

CalcioWeb

Non solo le partite di Europa League, si sono giocate anche le semifinali di Conferenza League. La Fiorentina vince all’ultimo respiro contro il Brugge e si avvicina sempre di più alla finale. E forse anche a qualcosa in più. La gara del Franchi si è conclusa sul risultato di 3-2 ed è stata più complicata del previsto.

La squadra di Vincenzo Italiano passa in vantaggio con Riccardo Sottil, al 17′ è Hans Vanaken a ristabilire la parità su calcio di rigore. Al 37′ la Fiorentina ‘canta’ con un gol del ‘Gallo’ Belotti. Al 61′ l’arbitro manda sotto la doccia Onyedika per doppia ammonizione, i viola si rilassano e dopo appena 2 minuti Igor Thiago trova il clamoroso pareggio.

La Fiorentina si fionda in attacco ma non concretizza. Fino al 91′ quando è Nzola a regalare la vittoria importantissima per il definitivo 3-2.

Tonfo dell’Aston Villa

La vittoria del Franchi apre prospettive interessanti in casa Fiorentina. Nell’altra partita, infatti, si è registrata la sorprendente vittoria dell’Olympiakos contro la favorita Aston Villa. La gara al Villa Park si è conclusa sul risultato di 2-4.

Gli ospiti si trovano subito in doppio vantaggio con la doppietta di El Kaabi, a cavallo tra primo e secondo tempo l’Aston Villa trova la via della rete in due occasioni con Watkins e Diaby. L’Olympiakos è in giornata di grazia e ancora El Kaabi e poi Hezze fissano il risultato sul definitivo 2-4.

In attesa della gare di ritorno, la situazione sembra indirizzata: Fiorentina e Olympiakos sono vicine alla qualificazione all’ultimo atto. E l’Olympiakos non è di certo una squadra irresistibile…