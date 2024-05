CalcioWeb

Atalanta e Juventus sono pronte a scendere in campo per l’ultimo atto della Coppa Italia. La squadra di Gasperini sta attraversando un momento entusiasmante ma i bianconeri sono sempre un osso duro soprattutto nella competizione nazionale.

“Non definirei l’Atalanta favorita perché la Juventus rimane sempre la Juventus. Sono due squadre che stanno bene fisicamente, poi nella partita secca tutto può succede. L’Olimpico un fattore? E’ uno degli stadi più affascinanti, giocarci dentro ti dà una grande emozione e trasmette voglia di fare bene. Spero che in tribuna riusciremo a divertirci”. Sono le parole di Francesco Totti, ex capitano della Roma, dopo il successo in coppia con Alessandro Matri della Frecciarossa Padel Cup che si è tenuta in mattinata a Roma.

“Chiesa? Non c’è da dare consigli a nessuno, sono professionisti e sanno loro come improntare la partita. Spero che vinca il migliore”.