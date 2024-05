Definite le sedi delle prossime finali delle competizioni europee: la Champions 2026 a Budapest

CalcioWeb

In attesa delle tra finale europee (Champions, Europa e Conference League), il Comitato Esecutivo dell’Uefa riunito oggi a Dublino ha preso decisioni sulle città che ospiteranno le prossime finali delle Coppe europee.

La Champions League 2026 si giocherà a Budapest alla Puskás Arena. Per quanto riguarda il 2027 la decisione è sospesa fino a settembre. L’Europa League 2026 si terrà ad Istanbul, al Beşiktaş Park, mentre quella del 2027 a Francoforte (Stadio di Francoforte). La Conference League 2026 si disputerà a Lipsia, alla RB Arena, mentre quella del 2027 a Istanbul, al Besiktas Park.

La Women’s Champions League 2026 si disputerà ad Oslo, Ullevaal Stadium, mentre per quella del 2027 c’è stata l’apertura di una nuova procedura di gara in quanto la Germania è già stata designata per le finali del 2026 e del 2027 e quindi la candidatura di Stoccarda non ha potuto essere presa in considerazione.