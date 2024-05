Full…krug, il Dortmund si gioca la carta della sostenibilità: la vittoria contro il Psg vale doppio

CalcioWeb

Prima sorpresa dalle semifinali di Champions League dopo lo scoppiettante 2-2 della prima sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid. Al Signal Iduna Park di Dortmund è andato in scena il primo atto contro il Psg tra due squadre diametralmente opposte per valori in campo e soprattutto disponibilità economica.

La partita in Germania si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Niclas Fullkrug al 36′. La squadra di Luis Enrique non ha avuto la forza di ristabilire la parità e la situazione verso la qualificazione rischia di ribaltarsi rispetto alle previsioni della vigilia. L’occasione più pericolosa per gli ospiti si è registrata al 52′ con un doppio palo colpito prima da Mbappé e poi da Hakimi.

Dortmund e Psg, due club molto diversi

L’impresa della squadra di Terzic è accentuata anche dagli aspetti economici. Il Psg ha speso tantissimo negli ultimi anni, addirittura 454.50 i milioni in sede di mercato: 95 per Kolo Muani, 65 per Gonçalo Ramos, 60 per Ugarte, 50 per Dembelè, 45 per Lucas Hernandez, 45 per Barcola, 28.5 per Ekitikè, 22 per Lee, 20 per Beraldo, 20 per Moscardo. Il saldo è ampiamente negativo: -247 milioni.

Al contrario il Borussia Dortmund si conferma una realtà sana con ben 113 milioni incassati dalle cessioni per un rapporto entrate-uscite positivo: +48.85 milioni. Il risultato del campo preoccupa ancora di più il Psg, chiamato ad una reazione al ritorno per evitare anche un ‘tracollo’ economico.