Buffon non ha dubbi: “calcio italiano competitivo, avete visto Atalanta e Fiorentina? E la Nazionale…”

CalcioWeb

Gigi Buffon ha fatto tappa a Reggio Calabria, nella mattinata odierna, ospite del “Premio Granillo”, kermesse arrivata alla sua 6ª edizione. il Capo delegazione della Nazionale Italiana di calcio ha risposto alle domande della stampa analizzando lo stato attuale del calcio italiano tanto nell’ottica dei club quanto in quella più ampia della Nazionale che in estate giocherà a Euro 2024 da campione in carica.

“Il calcio italiano, negli ultimi anni, seppur non abbiamo primeggiato e vinto trofei, ha dimostrato di essere molto competitivo. – ha dichiarato Buffon – Queste sono le basi per poter tornare a rivincere. Quest’anno, seppur in Conference League e in Europa League, abbiamo di nuovo posizionato una squadra in finale e questo fa ben sperare. Speriamo anche che ci sia il suggello e la festa finale per la Fiorentina e l’Atalanta che se lo meriterebbero. Colgo l’occasione per fare i complimenti alle società e alle tifoserie e spero che possano festeggiare”.

L’Italia agli Europei 2024

Buffon ha poi parlato delle prospettive dell’Italia verso Euro 2024: “l’Italia va da squadra consapevole all’Europeo. Siamo consapevoli di essere una squadra competitiva. Abbiamo giocatori che tengono molto alla maglia azzurra. Hanno dimostrato di avere una disponibilità e un amore non facilmente riscontrabile altrove e in altre occasioni. E poi abbiamo un super CT. Credo che siano gli ingredienti giusti per competere ai massimi livelli, poi vincere o non vincere… solo i cartomanti possono dirlo due mesi prima“.

La Reggina in Serie D

Trovandosi a Reggio Calabria, Buffon ha ammesso di provare uno strano effetto nel vedere la Reggina in Serie D: “la Reggina, negli ultimi 20-25 anni, è stata una parte importante del movimento calcistico. Vederla incappare sovente, perchè non è la prima volta, in queste situazioni, fa dispiacere. Credo che questa sia una terra e una città che abbia bisogno di bellissimi esempi, come Oreste Granillo, e di gente che abbia l’energia per contaminare gli altri e far sognare un futuro diverso. Credo che nessuno strumento, più dello sport e del calcio possa condizionare la vita di una città“.