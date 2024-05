La Germania eguaglia l’Italia: 5 squadre in Champions dopo il successo del Dortmund

CalcioWeb

Una vittoria per il club e per tutta la Germania. Il Borussia Dortmund continua il percorso sorprendente in Champions League e uno dei punti più alti è stato raggiunto nella sfida di andata della semifinale contro il Psg. Un gol di Fullkrug ha regalato il primo atto alla squadra di Terzic.

Tutto il movimento calcistico tedesco può esultare dopo il successo dei gialloneri. Così come l’Italia, infatti, la Germania ha ottenuto la matematica certezza di chiudere tra i primi due posti del ranking.

Bundesliga, 5 squadre in Champions League

La Germania ha sbloccato ufficialmente il quinto posto in Champions. A tre giornate dalla fine della Bundesliga, sono stati già definiti tutti i verdetti: Leverkusen, Bayern, Stoccarda, Lipsia e Borussia Dortmund sono già sicure della qualificazione in Champions League.

Il distacco del Dortmund (5ª in classifica) dal Francoforte (6ª in classifica) è infatti di 12 punti a 3 giornate dalla conclusione.