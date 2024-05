Inter, Panini celebra il 20° scudetto: la collaborazione con Blue Lock

CalcioWeb

L’Inter si è laureata campione d’Italia per la 20ª volta nella sua storia al termine di una cavalcata vincente di una squadra orchestrata a meraviglia da Simone Inzaghi.

“Blue Lock, manga sportivo pubblicato in Italia da Panini Comics per la linea editoriale Planet Manga, torna protagonista con una cover variant celebrativa che festeggia il ventesimo scudetto dell’Inter”. Lo fa sapere la casa editrice con una nota.

“In chiusura di campionato, la collaborazione tra Inter e Blue Lock giunge così a una seconda importante milestone, dopo il key-visual del tour in Giappone della scorsa estate. I celebri protagonisti del manga scritto da Muneyuki Kaneshiro e illustrato da Yusuke Nomura indossano l’iconica maglia della squadra nerazzurra utilizzata in questa stagione, in un visual tratto dal fumetto e ricolorato per l’occasione da Nicola Righi”.