Juventus, Giuntoli sul calciomercato: la risposta sull’arrivo di Koopmeiners

Atalanta e Juventus sono all’intervallo della finale di Coppa Italia all’Olimpico. Spettacolo mozzafiato prima dell’ingresso in campo delle squadre, poi il vantaggio bianconero con Vlahovic. Nel pre-partita Cristiano Giuntoli si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

“La mia prima finale da dirigente e da tifoso. Quale componente prevale? In entrambi i casi è una grandissima emozione, il coronamento di un’annata importante, i ragazzi dopo la qualificazione in Champions League, ci hanno portato anche in finale di Coppa Italia, che erano nostri obiettivi; quindi, siamo molto contenti e stasera contiamo di fare una bellissima figura e di provare a vincere.

Allegri ha detto che se dovesse lasciare la Juve, lascerebbe un tesoretto importante alla società? In questo momento sinceramente non stiamo pensando al mercato, è ovvio che il prossimo anno ci sono da fare tante competizioni, è ovvio che ci dovremo organizzare. Dobbiamo ancora fare il punto con il mister, lo faremo con la proprietà, avremo tempo e modo di organizzare il futuro”. Sono le parole del Football Director bianconero a ’Coppa Italia Live’.

“Una vittoria stasera quanto può spostare in funzione della prossima stagione? Vincere è sempre importante, sarebbe un motivo di soddisfazione e poi vincere aiuta a vincere. Ci darebbe quella linfa necessaria per poter continuare e credere in un progetto”.

Il calciomercato della Juventus

“Koopmeiners è un giocatore che potrebbe giocare nella Juventus? E’ sicuramente un bravo calciatore, l’Atalanta, è piena di bravi calciatori, però voglio parlare più dei nostri calciatori, che stasera ci hanno portato fino a questa finale. In questo momento non vogliamo pensare al mercato, ma il focus è improntato su stasera. È una serata molto importante e ce la vogliamo godere fino in fondo”, ha concluso Giuntoli.