Lazio, posto Champions più… Vecino: 2-0 all’Empoli, che pressione sulla Roma! | CLASSIFICA

CalcioWeb

Patric e Vecino, la Lazio liquida l’Empoli con 2 gol, uno per tempo e alimenta la corsa per un posto in Champions League. Ottimo rendimento dei biancocelesti nel finale di stagione che, da quando Tudor si è seduto in panchina, hanno messo insieme 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta per un totale di 16 punti.

Lazio 7ª a quota 59, 1 punto in meno della Roma e dell’Atalanta, appaiate a quota 60 e pronte a scontrarsi questa sera in uno scontro diretto che, in caso di pareggio, renderebbe ancor più interessante il finale di stagione. Va sottolineato che l’Atalanta ha una gara in meno: il match contro la Fiorentina da recuperare a fine stagione.

Il calendario delle Lazio nelle ultime 2 giornate di Serie A

Per i biancocelesti due sfide complicate da decifrare. La prossima sarà l’ultima trasferta stagionale, in casa dell’Inter Campione d’Italia e senza obiettivi, ma che nell’ultima a San Siro potrebbe voler salutare al meglio i propri tifosi. Nella 38ª Giornata la sfida contro il Sassuolo che opporrà una resistenza diversa a seconda della necessità di punti salvezza.

37ª Giornata

Inter-Lazio

38ª Giornata

Lazio-Sassuolo

Il calendario delle ultime 2 giornate di Serie A in zona salvezza

Sconfitta dura per l’Empoli che resta 17ª a quota 32, stessi punti del Frosinone, 2 in più dell’Udinese e 3 del Sassuolo. Il prossimo turno potrebbe già essere decisivo in zona salvezza: con Sassuolo-Cagliari e Udinese-Empoli, saranno in palio punti importantissimi per i destini delle 4 squadre. Scontro diretto anche nella 38ª Giornata con Frosinone e Udinese che potrebbero giocarsi l’ultimo slot salvezza.

37ª Giornata

Monza-Frosinone

Salernitana-Verona

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Empoli

38ª Giornata

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Lazio-Sassuolo

Verona-Inter

La classifica di Serie A

Inter 92 Milan 74 Bologna 67 Juventus 66 Atalanta 60 Roma 60 Lazio 59 Napoli 51 Fiorentina 50 Torino 47 Monza 45 Genoa 43 Lecce 37 Verona 34 Cagliari 33 Frosinone 32 Empoli 32 Udinese 30 Sassuolo 29 Salernitana 15