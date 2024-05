Serie A, anticipi e posticipi della 37ª giornata e il recupero di Atalanta-Fiorentina

CalcioWeb

La Serie A ha comunicato gli orari della 37ª giornata del campionato di Serie A e del recupero tra Atalanta e Fiorentina. “Si comunica che la gara ATALANTA-FIORENTINA, valevole per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM e non disputata in data 17 marzo 2024, sarà recuperata domenica 2 giugno 2024 alle ore 18.00”, si legge.

Comunicati anche anticipi e posticipi della penultima giornata. Manca ancora la contemporanea nelle sfide delle squadre in lotta per la salvezza: domenica alle 12:30 in campo Sassuolo-Cagliari, alle 15:00 Monza-Frosinone e Udinese Empoli. Anticipata a sabato Lecce-Atalanta. Lunedì Salernitana-Verona.