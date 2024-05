A lezione da Massimiliano Allegri: “messo a disposizione i miei concetti”, anche Del Piero tra gli studenti

CalcioWeb

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha tenuto una lezione agli allievi della scuola allenatori che stanno svolgendo il master UEFA Pro. Allo Juventus Training Center Continassa sono presenti gli allievi del Master UEFA Pro, il massimo livello di formazione per gli allenatori. Due giorni per osservare da vicino il lavoro portato avanti dal tecnico bianconero e dal suo staff, e per potersi confrontare in aula con lo stesso tecnico bianconero.

“Sono molto contento di aver vissuto questa giornata di formazione e condivisione, assieme anche al mio staff, con i ragazzi del Corso UEFA Pro” ha spiegato il tecnico bianconero, che poi ha continuato: “questi momenti sono sempre stimolanti e costruttivi, perché rappresentano un’occasione di confronto e apprendimento, e la formazione è continua: ho cercato di mettere a disposizione alcuni concetti e alcune nozioni relative al nostro modo di impostare il lavoro settimanale in preparazione alla gara. Un allenatore deve sempre mettersi a disposizione per aiutare i propri calciatori e, in questo caso, anche i colleghi”.

Gli altri stage e gli allievi UEFA Pro

Dopo le esperienze al Parma di Pecchia, al Brighton di de Zerbi, al Nizza di Farioli e al Real Madrid di Ancelotti, questo alla Juventus rappresenta il quinto e ultimo stage per i corsisti UEFA Pro.

È stato quasi un ‘ritorno a casa’ per il campione del mondo nel 2006, Alessandro Del Piero, intento a seguire allenamenti e lezioni in aula con i suoi compagni di studi. Della classe UEFA Pro fanno parte anche il vicecampione d’Europa nel 2012, Ignazio Abate, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi, oltre a vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come – solo per citarne alcuni – Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin (quest’ultimo è stato campione d’Europa nel 2003 con la Nazionale Under 19). Tra i corsisti anche il tecnico della Nazionale femminile Under 17, Jacopo Leandri, e Matteo Cioffi, docente di Psicologia del Settore Tecnico.

L’elenco completo dei corsisti UEFA Pro:

Ignazio Abate, Ibrahim Ba, Dagoberto Carbone, Matteo Cioffi, Gianluca Colavitto, Mirko Cudini, Alessandro Del Piero, Andrea Dossena, Tonda Mateo Eckert, Giacomo Lazzini, Jacopo Leandri, Cristian Daniel Ledesma, Simone Padoin, Marco Parolo, Giampiero Pinzi, Mirko Savini, Giuseppe Scurto, Vlado Smit, Sergio Spalla e Guglielmo Stendardo.

A Vinovo i preparatori atletici. A Vinovo sono presenti invece gli allievi del corso per Preparatore atletico, che in questi due giorni potranno confrontarsi con gli specialisti dell’area Performance della Juventus, dalla prima squadra maschile a quella femminile, fino al settore giovanile, passando per la squadra Under 23.

L’elenco completo degli allievi del corso per Preparatore atletico:

Andrea Buratti, Maria Burova, Davide Cavallari, Carmelo Michele Cernuto, Elisa Chiaramello, Caterina Coppa, Pasquale Coviello, Eleonora Cunsolo, Biagio De Franco, Riccardo Della Torca, Vito Di Fazio, Antonino Errigo, Valentino Fabris, Domenico Falco, Cristiana Ferrari, Simone Pietro Fossà, Nicolò Galelli, Luca Garavaglia, Tommaso Giacomini, Federico Giunta, Stefano La Commara, Tommaso Laboranti, Amedeo Malesardi, Lorenzo Mariani, Francesco Martelli, Francesco Mazzanti, Marco Emanuele Moneta, Andrea Moscovini, Martina Nesci, Marco Nicoletti, Toledo Nishaj, Roberto Parisi, Nicola Ricca, Francesco Ricciardi, Saverio Rigitano, Lorenzo Sala, Andrea Sicardi, Mauro Stirpe, Daniele Tozzi, Valter Tucci, Francesco Maria Zammarchi ed Edoardo Zanin.