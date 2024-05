Colpo ‘bassco’, Lopetegui ferito dal Milan: ora tratta con una big

CalcioWeb

Julen Lopetegui era il preferito del Milan per il dopo Pioli. L’imperfetto verbale fa capire che, attualmente, potrebbe non essere più così. Il motivo? La sollevazione popolare dei tifosi del Milan contro lo stesso Lopetegui che, va precisato, colpe non ne ha. Il tifo rossonero è stato però abbastanza chiaro: all’hashtag #Nopetegui è stato accompagnato un messaggio fin troppo chiaro, il prossimo allenatore del Milan deve essere un top. Qualcuno ha anche fatto nome e cognome, Antonio Conte, noi ne abbiamo analizzato pro e contro.

Loptegui incassa la contestazione popolare del mondo Milan, ne resta sorpreso e anche un po’ ferito secondo lo scenario descritto da “La Gazzetta dello Sport”. Con un’Europa League in bacheca, un’esperienza (negativa) al Real Madrid e una poco fortunata con la Spagna, il tecnico basco pensa di avere le carte in regola per sedersi sulla panchina del Diavolo. E forte della sua convinzione potrebbe solo optare per un purale.

Dal Diavolo ai Red Devils. Nelle ultime ore, infatti, il Manchester United avrebbe messo proprio Julen Lopetegui nella lista dei possibili sostituti di Erik ten Hag, tecnico che a fine stagione dovrebbe fare le valigie. Dalla sua Asteasu, Lopetegui ascolta e osserva: Serie A o Premier League, chi lo vuole… davvero?