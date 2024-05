Napoli, Pioli è una pista calda: la risposta in conferenza sul contatto con De Laurentiis

CalcioWeb

Il Napoli sfoglia la margherita sul nome dell’allenatore della prossima stagione. Le possibilità di conferma di Calzona sono vicine allo zero e il presidente De Laurentiis valuta tre nomi interessanti. La trattativa con Antonio Conte si preannuncia in salita, alla portata invece le piste Pioli o Vincenzo Italiano.

Il nome in pole per la panchina del Napoli è proprio quello di Stefano Pioli. Il tecnico ex Fiorentina è stato considerato uno dei principali responsabili della stagione del Milan e il divorzio al termine della stagione è certo.

Le parole di Pioli sul futuro

“Non ho nessun pensiero se non la partita di domani. A fine campionato incontrerò il club e parleremo del futuro. La cosa reale è che non parlerò con nessun altro club fino al termine della stagione. So che fate fatica a credermi ma non sto pensando al mio futuro. Sono concentrato sul Milan. Poi decideremo con il club”: sono le parole di Pioli alla vigilia della sfida contro il Genoa.

“Quando alleni un grande club come il Milan non ci sono mezze misure. Sono stato elogiato tanto e criticato tanto”, conclude Pioli.