Napoli, il siparietto di Renzi: “De Laurentiis prende il Conte giusto…”

Antonio Conte è sempre più vicino alla panchina del Napoli e la notizia continua a scatenare motivi di grandi discussione. E’ andato in scena un siparietto con i cronisti a Napoli e il protagonista è stato Matteo Renzi. “Quando ho letto di Conte, ho detto ancora? Invece il Napoli prende il Conte giusto..”. E’ quanto detto dal leader di IV e candidato per Stati Uniti d’Europa in merito al possibile annuncio da parte del Napoli calcio sull’arrivo in panchina di Antonio Conte.

I cronisti hanno fatto notare a Renzi il colore della sua cravatta (viola) a proposito della fede calcistica dell’ex presidente del Consiglio, con la Fiorentina che ha perso nei giorni scorsi la finale di Conference League con l’Olimpiakos.