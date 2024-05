Brividi al ‘Marassi’: l’omaggio della Sampdoria a Sven Goran Eriksson | VIDEO

CalcioWeb

Grandi emozioni allo stadio Marassi in occasione di Sampdoria-Reggiana nel campionato di Serie B. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Esposito e la squadra di Pirlo è ufficialmente ai playoff.

Tutto lo stadio ha omaggiato Sven Goran Eriksson, ex allenatore in lotta contro una grave malattia. Sciarpa blucerchiata al collo e tanta emozione, lo svedese si è commosso all’ingresso in campo in compagnia di Roberto Mancini e al presidente Matteo Manfredi.

”Anche in questa battaglia ti sosterremo. Bentornato a Genova Mister Eriksson”, si legge in un maxi striscione in gradinata Sud. E ancora ‘’20-4-1994, grazie Mister Eriksson”, ricordando la data della vittoria in Coppa Italia con lo svedese in panchina contro l’Ancona.

L’omaggio allo svedese

Sven Goran Eriksson è andato a centrocampo con Mancini e Manfredi dove era posizionato il trofeo ottenuto alla guida della Samp. Poi è andato sotto la gradinata Sud per un applauso lunghissimo.

