Il paracadute dopo una stagione da… salto nel vuoto: la Salernitana tifa contro il Frosinone

CalcioWeb

La Serie A entra nella fase decisiva e sono in arrivo altri verdetti soprattutto per le zone basse della classifica. La Salernitana è già aritmeticamente in Serie B e un altro verdetto potrebbe arrivare a stretto giro di posta: il Sassuolo è in una condizione disperata e la situazione potrebbe peggiorare dopo la partita della 35ª giornata contro i campioni d’Italia dell’Inter.

Per evitare il terzultimo posto è bagarre. La 18ª posizione è attualmente occupata dall’Udinese con 29 punti, a -2 da Empoli, Frosinone e Verona, -3 dal Cagliari. L’arrivo in panchina di Fabio Cannavaro e il pareggio sul difficile campo del Bologna hanno riportato un minimo di entusiasmo in casa bianconera.

Il paracadute, la Salernitana tifa contro… il Frosinone

La Salernitana non ha più obiettivi in stagione. O forse no. Il club granata tifa, infatti, contro… il Frosinone. No, non è uno scherzo e il motivo riguarda un aspetto economico sul fronte del paracadute garantito alle squadre retrocesse.

Cos’è il paracadute

Il paracadute è un contributo economico garantito ai club retrocessi dalla Serie A alla Serie B, a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino al campionato cadetto della stagione successiva.

Come funziona il paracadute

Alle retrocesse vengono garantiti complessivamente 60 milioni di euro, così distribuiti.

10 milioni alle squadre di fascia A

15 milioni alle squadre di fascia B

25 milioni alle squadre di fascia C

Le squadre della fascia A sono quelle che retrocedono nel campionato cadetto al termine di ciascuna stagione dopo aver militato in massima categoria per una sola stagione e senza i requisiti di fascia B e C. Le squadre di fascia B sono quelle che retrocedono nel campionato cadetto dopo aver militato per due stagioni nelle ultime tre in Serie A (anche non consecutive). Le squadre della fascia C sono quelle che retrocedono nel campionato cadetto dopo aver militato per tre stagioni nelle ultime quattro in Serie A (anche non consecutive).

Il paracadute per ogni club

Lecce 36 punti (15 milioni di euro)

Cagliari 32 punti (25 milioni di euro)

Verona 31 punti (25 milioni di euro)

Empoli 31 punti (25 milioni di euro)

Frosinone 31 punti (10 milioni di euro)

Udinese 28 punti (25 milioni di euro)

Sassuolo 26 punti (25 milioni di euro)

Salernitana 15 punti (25 milioni di euro)

Delle ultime 8 in classifica sono sono addirittura 6 le squadre con almeno tre partecipazioni in Serie A nelle ultime 4 stagioni (Cagliari, Verona, Empoli, Udinese, Sassuolo e Salernitana). Solo il Frosinone ha disputato una sola stagione in massima categoria nelle ultime 4 mentre il Lecce è in fascia B per aver militato due volte in Serie A nelle ultime tre stagioni.

La situazione della Salernitana

Per la Salernitana si profilano tre possibilità ed una è particolarmente conveniente per il club granata: la retrocessione del Frosinone di Eusebio Di Francesco.

retrocessione del Frosinone: la Salernitana otterrà 25 milioni di euro di paracadute soltanto se una delle altre due retrocesse sarà il Frosinone. Il club gialloblu, infatti, si trova in fascia A e avrebbe diritto ad appena 10 milioni di euro. retrocessione del Lecce: la somma sarebbe di 65 milioni (25 Salernitana, 25 Sassuolo o un’altra di fascia C e proprio il Lecce da 15 milioni) anziché 60. In questo caso alla Salernitana spetterebbero poco più di 23 milioni di euro. retrocessione di tre squadre da fascia C: l’ipotesi più sfavorevole per la Salernitana è la retrocessione di altre due squadre di fascia C (es. Sassuolo e Udinese). In questo caso la somma del paracadute sarebbe da 75 milioni di euro (25+25+25). A ciascuno dei tre club spetterebbero soltanto 20 milioni di euro.