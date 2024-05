Risultati Playoff Serie C: avanti le U23 e il Taranto, colpo Rimini, fuori il Crotone

CalcioWeb

Inizio scoppiettante per il primo turno dei Playoff di Serie C. Come da pronostico, visto che in caso di parità a passare il turno è la squadra con la miglior classifica in regular season, il fattore campo gioca un ruolo determinante già dalle sfide andate in scena questa sera. Lo sfruttano l’Audace Cerignola, il Pescara e il Taranto che pur pareggiando i rispettivi match passano il turno.

Vittorie comode per le tanto osteggiate Atalanta U23 (3-1 al Trento) e Juventus U23 (2-0 all’Arezzo). Fuori il Crotone, battuto dal Picerno per 2-0. Successo casalingo anche per Legnago Salus (1-0 sulla Lumezzane) e Giana Erminio (3-0 alla Pro Vercelli). Unico colpo esterno quello del Rimini che batte 0-1 il Gubbio.

I risultati del primo turno dei Playoff di Serie C

Atalanta U23 -Trento 3-1

-Trento 3-1 Audace Cerignola -Giugliano 1-1

-Giugliano 1-1 Giana Erminio -Pro Vercelli 3-0

-Pro Vercelli 3-0 Gubbio- Rimini 0-1

0-1 Juventus U23 -Arezzo 2-0

-Arezzo 2-0 Legnago Salus -Lumezzane 1-0

-Lumezzane 1-0 Pescara -Pontedera 2-2

-Pontedera 2-2 Taranto -Latina 0-0

-Latina 0-0 Picerno-Crotone 2-0

Le partite del secondo turno dei Playoff di Serie C

Triestina-Giana Erminio

Atalanta U23-Legnago Salus

Perugia-Rimini

Pescara-Juventus U23

Casertana-Crotone

Taranto-Picerno