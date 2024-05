Risultati Playoff Serie C: crolla il fattore campo! Super Catania, ko le U23

CalcioWeb

I Playoff di Serie C entrano nel vivo e con le gare di andata della fase Nazionale. Crolla il fattore campo nei match della serata con 4 vittorie delle squadre in trasferta e un pareggio. Successo pesante per il Catania che, senza il supporto dei propri tifosi ai quali era stata vietata la trasferta, supera l’Atalanta U23 con la rete di Bouah all’84’.

Sconfitta anche l’altra U23, quella della Juventus, crollata al 90’+3 contro la Casertana trascinata dal gol di Curcio. Colpo Carrarese in casa del Perugia con un gol per tempo a firma di Zanon e Di Gennaro. La rete all’11’ di Ferrari permette al Vicenza di battere il Taranto. Unico pareggio quello fra Triestina e Benevento: alla rete iniziale di Redan risponde Lanini. Sabato 18 maggio le gare di ritorno con in palio i pass per il secondo turno.

Risultati Playoff Serie C fase Nazionale

Atalanta U23-Catania 0-1

Juventus U23-Casertana 0-1

Perugia-Carrarese 0-2

Taranto-L.R. Vicenza 0-1

Triestina-Benevento 1-1