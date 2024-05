Scontri tra tifosi di Genoa e Sampdoria: lancio di sedie e poliziotti feriti | VIDEO

CalcioWeb

Momenti di follia in serata a Genova, nelle vie intorno a piazza Alimonda. Secondo le ricostruzioni un gruppetto di tifosi della Sampdoria (di ritorno dallo stadio Marassi dopo la partita contro la Reggiana) e alcuni sostenitori del Genoa (in trasferta per la partita di Serie A contro il Milan) sono entrati a contatto.

Le tifoserie sono venute alle mani, c’è stato un lancio di sedie prese da un bar situato nella zona e la tensione ha raggiunto livelli altissimi. Solo l’intervento dei poliziotti e degli uomini dell’ufficio Stadio della Digos ha riportato un po’ di tranquillità.

Altri scontri

A distanza di pochi minuti le due tifoserie sono entrate di nuovo a contatto e alcuni poliziotti hanno riportato contusioni. Le forze dell’Ordine sono già in contatto per individuare i responsabili attraverso la visione delle immagini.